Более 40% иркутян поддерживают идею оплачивать образование родителей за счет маткапитала

Четыре из 10 жителей Иркутска выступают за предоставление возможности родителям оплачивать свое образование из средств материнского капитала. Это во время опроса выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты есть у SIA.RU.

Ранее один из депутатов госдумы предложил расширить список возможностей использования материнского капитала, включив в него оплату образования родителей ребенка. 41% иркутян поддерживают это предложение, поскольку убеждены в необходимости тратить средства на развитие родителей.

При этом каждый третий респондент имеет противоположное мнение, поскольку средства, по данным аналитиков, дают на детей, а не на родителей, и возможностей, на которые можно направить материнский капитал, уже немало.

Мужчины чаще женщин поддерживают данную инициативу: 45% против 37%. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет уровень одобрения самый высокий – 46%, до 34 лет – 37%, старше 45 лет – 34%.

Чем выше доход, тем чаще иркутяне соглашаются с расширением возможностей использования материнского капитала: среди тех, чей заработок составляет до 50 тысяч рублей в месяц, поддерживают предложение только 32%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, – 39%.