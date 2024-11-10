Названа сумма, которую направили на ремонт дорог в Иркутской области в 2024 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, сколько средств было направлено на ремонт дорог в регионе в 2024 году. Подробности он сообщил в своем тг-канале.

«Много езжу по Иркутской области, часто встречаюсь с жителями, отвечаю на их вопросы. Одним из самых частых во всех муниципалитетах остается вопрос ремонта и содержания автодорог. Только в текущем году на эти цели из бюджетов всех уровней направлено около 26 млрд рублей. В следующем году сумма будет примерно такой же», – отметил глава Приангарья.

Также предполагается, что ее дополнят средства, направленные из федерального бюджета на федеральные дороги.