В Приангарье ликвидируют последнее одноуровневое пересечение федеральной трассы и Транссиба

Проект по созданию транспортного обхода села Шерагул реализуют в Тулунском районе. Получено положительное заключение «Главгосэкспертизы», рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Ожидаем реализацию проекта по созданию транспортного обхода села Шерагул в Тулунском районе. На 1513-м км трассы Р-255 "Сибирь" сейчас находится единственное в Иркутской области одноуровневое пересечение федеральной трассы и Транссибирской железной дороги. В этом месте машины могут стоять часами, ожидая возможности проехать. Сам многократно был в такой ситуации», – пояснил глава региона.

Протяженность обхода составит 11,2 км, он будет иметь четыре полосы, разворотные петли, надземный пешеходный переход. Будут сделаны освещение, остановочные пункты. Запланировано создание путепровода над железной дорогой.

Сейчас участок федеральной трассы проходит по центральной улице села Шерагул. Новый обход позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта, значительно улучшить дорожные условия и для водителей, и для жителей. На обновленном участке максимально разрешенная скорость движения увеличится с 60 до 90 км/ч.

В настоящее время на федеральном уровне решается вопрос финансирования работ.