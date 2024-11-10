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Жители более 20 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение

В Иркутской области почувствовали землетрясение. Сейсмособытие ощутили жители более 20 населенных пунктов, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Самые мощные толчки в 2-3 балла были зафиксированы в Иркутске, поселке Новостройка, селах Черемшанка, Хор-Тагна, Онот, Инга, Зулумай, Алыгджер. На остальных территориях были удары менее 2 баллов.

Эпицентр располагался на территории Орликского сельского поселения Республики Бурятия, в которой также ощущались подземные толчки.

Напомним, предыдущее землетрясение произошло всего 2 дня назад, 8 ноября. Оно также было зафиксировано в Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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