«Сияние Байкала»: как стать партнером Всероссийского конгресса врачей-косметологов?

Проект «Сияние Байкала», организованный компанией «Сатэль», состоится в Иркутске 28 февраля – 1 марта 2025 года. В программе – не только юбилейный, десятый, конгресс для профессионалов индустрии, но и VII Всероссийский Чемпионат среди врачей-косметологов. Что ждет участников масштабного события? И как иркутский бизнес может принять участие в событии? Портал SIA.RU узнал подробности о задачах «Сияния Байкала» и возможностях партнерства для предпринимателей.

О миссии: «Важно бороться с «серым» рынком»

Как говорят организаторы, для профессионалов отрасли «Сияние Байкала» – это прогрессивная платформа для обмена знаниями, опытом и передовыми практиками в области эстетической медицины и косметологии. Социальная миссия проекта – повысить культуру потребления косметологических услуг, сформировать у населения осознанный подход к выбору врачей-косметологов.

– Не секрет, что сейчас почти половину всей индустрии красоты завоевал «серый» рынок, и пациенты зачастую получают некачественные и небезопасные услуги. Поэтому важно повышать осведомленность потребителей о требованиях к безопасным и эффективным процедурам, лучших практиках, современных методах, наиболее правильных подходах и инновационных решениях в косметологии, чтобы они могли отличать действительно качественные услуги от сомнительных, – поясняют организаторы.

О Чемпионате: «Арена для профи, инновации – для пациентов»

Всероссийский Чемпионат врачей-косметологов – яркая часть конгресса. Его задача – показать, что с помощью современных методов эстетической коррекции врачи могут решать проблемы, которые влияют на качество жизни пациента. Косметология – это не только борьба с морщинами, но еще и улучшение внешности, гармонизация, социализация. После проведенной коррекции пациенты могут чувствовать себя увереннее при общении и счастливее в обычной жизни.

– Чемпионат служит не только ареной для профессионалов, но и местом, где пациенты могут узнать о лучших практиках, современных методах, наиболее правильных подходах и инновационных решениях в косметологии, – говорят представители «Сатэль». – Объединяя усилия врачей и пациентов, мы создаем сообщество, которое способствует комплексному просвещению, доверительным отношениям и повышению общего уровня удовлетворенности от косметологических процедур. Вместе мы формируем будущее эстетической медицины, где качество, безопасность и этика стоят на первом месте. Именно поэтому запланировано широкое онлайн-освещение финала Чемпионата, на котором лучшие участники будут представлять результаты своих работ и рассказывать, с помощью каких препаратов они были получены.

О партнерстве: «Помочь «Исцелению красотой»

Сегодня компания «Саталь» предлагает предпринимателям и руководителям компаний партнерское участие в проекте. Варианты сотрудничества разные: можно стать партнером всего проекта «Сияние Байкала», а можно адресно поддержать благотворительную номинацию Чемпионата «Исцеление красотой».

– Лицо играет важнейшую роль в коммуникации между людьми. Визуальные сигналы, такие как улыбка, нахмуренные брови или другие выражения лица, помогают нам понимать настроение окружающих и реагировать на него. Поэтому, когда происходят нарушения иннервации лица, или когда лицо подвергается травмам, или появляются дефекты из-за заболеваний, это может значительно повлиять на качество жизни человека. Люди с такими состояниями часто испытывают не только физический дискомфорт, но и психологические трудности.

Как пояснили организаторы, в рамках благотворительной номинации Чемпионата врачи-косметологи будут работать именно с такими пациентами: теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, имеет дезадаптацию в социуме, а также многодетными мамами, матерями-одиночками, людьми с ОВЗ, не имеющими достаточной финансовой возможности, чтобы самостоятельно обратиться за помощью.

– Задача врачей будет заключаться не только в восстановлении физического состояния лица, но и в помощи пациентам адаптироваться к социальной среде. Проведенная эстетическая коррекция может улучшить не только внешний вид, но и общее психологическое состояние. Такой подход поможет вернуть человека к полноценной жизни и восстановить его социальные связи, позволяя вновь ощутить радость общения и взаимодействия с окружающим миром.

ВАЖНО

«Открыты к сотрудничеству»

Организаторы Всероссийского конгресса и Чемпионата врачей-косметологов открыты к сотрудничеству с самыми разными партнерами – не только представителями сферы красоты, но и с предпринимателями, занимающимися гостиничным бизнесом, кейтерингом и т.д.

Партнерство с организаторами Конгресса и Чемпионата – это:

Прямое взаимодействие с аудиторией Конгресса: 500+ врачей-косметологов, собственников бизнеса и руководителей клиник, а также широкая аудитория онлайн-освещения финала Чемпионата на информационных ресурсах организатора и в СМИ.

Причастность к событию всероссийского масштаба, отлично зарекомендовавшему себя в профессиональном, экспертном сообществе: на «Сияние Байкала» приезжают врачи от Калининграда до Владивостока.

Возможность продемонстрировать социально ответственную позицию бизнеса, поддержав благотворительную номинацию «Исцеление красотой».

Продвижение бренда через различные рекламные форматы (размещение логотипа и информации на официальном сайте, упоминание в социальных сетях мероприятия, вложение промо-купонов, спецофферов или других материалов в пакеты участников Конгресса и пр.).

Обсудить форматы сотрудничества можно с координатором проекта «Сияние Байкала» Мариной Светлолобовой (тел.: 8-914-009-44-75).