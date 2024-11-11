Эксперт БКС: Рынок акций ждёт неприятных сюрпризов до конца года

Максим Шеин, эксперт БКС Мир инвестиций, прогнозирует, что российский рынок столкнётся с определёнными трудностями до конца текущего года. По его словам, «фактор Трампа» начнёт оказывать влияние лишь со второй половины января, а до этого момента возможны негативные события в корпоративном секторе.

На прошлой неделе в США состоялись президентские выборы. Победил Трамп. Приход республиканцев к власти вызвал существенные изменения на рынках, в том числе и на российском, отмечает Максим Шеин.

– Инвесторы ожидают больших позитивных геополитических перемен, вместе с ними и снижение процентных ставок. В нашей стране фондовый рынок отреагировал ростом на 6% за неделю, а облигации, особенно с дальним сроком погашения, буквально переставились вверх на две фигуры. Понятно, что, пока мы имеем дело с колебаниями на низких уровнях, но становится очевидным необходимость иметь экспозицию на рискованной активы, – подчеркивает эксперт.

Рост котировок проходил равномерно по всем бумагам, но было несколько исключений. Акции «Самолёта» упали на 9% на слухах о том, что один из основных акционеров планирует продать свою долю в компании. Подешевели также бумаги «Полюса», так как победа Трампа вызвала рост доллара, как следствие снижение мировых цен на золото.

По мнению эксперта БКС, до конца года ситуация на рынке остаётся напряжённой. «Фактор Трампа» по-настоящему заиграет только во второй половине января, а до этого наш рынок могут ждать неприятные сюрпризы из корпоративного сектора, считает Максим Шеин.

– Всё больше ходят слухи о возможных банкротствах компаний из-за завышенных процентных ставок, которые не позволят обслуживать долги.

Именно риски кредитного качества стали причиной снижения котировок во флоутерах корпоративных облигациях с плавающим купоном. Это, в свою очередь, может ударить по прибыльности банковского сектора, так как придётся больше прибыли отчислять в резервы.

Несмотря на текущие трудности, Шеин уверен, что потенциал российского рынка значительно выше нынешних показателей, однако реализация этого потенциала потребует времени.

– Российский рынок по индексу Мосбиржи должен стоить в 1,5-2 раза дороже текущих уровней, – подчеркивает эксперт БКС. – Это видно и из оценки по агрегату М2, по дивидендным оценкам бумаг, которые составляют основу индекса, по соотношению ВВП к капитализации и т.д. Вопрос в сроках и траектории реализации этого потенциала.

Он считает, что до конца года этих катализаторов роста не будет.