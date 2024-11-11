От Байкала до лесов Алтая: Фонд «Экология» РСХБ помогает сохранить природу Сибири

8 ноября страна отмечает День Сибири – праздник с глубокой историей, символизирующий присоединение региона к России. Сегодня Сибирь – дом для более 16 миллионов человек и источник природных богатств, среди которых не только водные и лесные ресурсы, но и полезные ископаемые. В преддверии праздника Фонд «Экология» РСХБ рассказал о природоохранных проектах, реализуемых на территории Сибири.

На Байкале Фонд реализует проект «Выпусти мальков», восстанавливая популяцию краснокнижного байкальского осетра. За два года в озеро выпущено почти 100 тысяч мальков, что помогает сохранить баланс в водной экосистеме Байкала.

Лесной массив Алтая играет важнейшую роль в поддержании климата и биоразнообразия региона. Фонд «Экология» провел работы по восстановлению лесов, пострадавших от пожаров и вырубок: активисты высадили почти 30 тысяч саженцев кедра и сосны.

Фонд также занимается проектами по очистке водоемов и защите рек от загрязнения, сотрудничая с местными предприятиями и сообществами. В прошлом году совместно с Росприродназором Фонд «Экология» провел очистку береговой линии Иртыша в Омске и Новосибирского водохранилища, а в этом году – очистил часть береговой линии Байкала в Иркутской области. Также там были установлены скамейки из переработанного пластика и информационные стенды о бережном отношении к природе.