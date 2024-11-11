Бизнес переводит деньги из инвестиций на депозиты

Профильные ведомства обеспокоились переводом денег бизнеса из инвестиций на депозиты. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источники.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил РБК, что стимулирование перетока денег с депозитов бизнеса в инвестиции действительно обсуждается.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим, – они касаются акционерного капитала в том числе», – сказал депутат. Например, в сентябре ЦБ выступал с предложением ввести субсидии для выхода на биржу компаний, реализующих приоритетные для экономики проекты.

Ранее эксперты инвестиционной компании рассказали, что в условиях растущей ключевой ставки и инфляции основное внимание инвесторам стоит уделить коммерческим объектам и туристической недвижимости, которая способна сохранять доходность.