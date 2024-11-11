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Методолог по регулярному менеджменту Александр Фридман выступит в Иркутске

15-16 ноября он расскажет об по управлении персоналом и работой с группой: совещания, сессии, мозговые штурмы.

Александр Фридман, эксперт – методолог по регулярному менеджменту и сторонник жёсткого, прагматичного подхода к управлению проведёт 2 семинара для профессиональных руководителей и тех, кто хочет ими стать.

Мероприятие организовано школой бизнеса Clevent и направлено на повышение квалификации управленческого состава.

В Иркутске он выступит 15-16 ноября:

 15 ноября: «Вы или вас, профессиональная эксплуатация подчиненных».

Как превратить систему управления в конкурентное преимущество?

Это практическое руководство для тех, кто стремится построить долгосрочное развитие компании через регулярный менеджмент.

Что вы узнаете на семинаре:

  • Какие системы корпоративного управления бывают и как выбрать подходящую.
  • В каких направлениях руководителю стоит держать фокус в разные этапы развития компании или отдела.
  • Как построить последовательное внедрение регулярного менеджмента и какие инструменты использовать.

Этот семинар будет полезен руководителям всех уровней, которые хотят систематизировать управление и научиться эффективно использовать человеческие ресурсы для достижения стратегических целей.

16 ноября: «Управление работой группы: совещания, сессии, мозговые штурмы»

Как получать максимум от совместной работы команды?

Это программа для вас - если вам важно эффективно использовать потенциал сотрудников и принимать лучшие решения. Этот семинар — идеальный выбор для руководителей, которые хотят не только улучшить рабочие процессы, но и повысить эффективность и удовлетворённость сотрудников.

Что вы получите на семинаре:

  • Методы устранения ошибок в организации групповой работы.
  • Подходы для рационального использования человеческого капитала компании.
  • Повышение качества управленческих решений за счёт вовлечения сотрудников.
  • Инструменты для увеличения мотивации и лояльности команды.
  • Способы снижения конфликтности и зависимостей от отдельных специалистов.

Подробности и бронирование.

«Производительность труда сотрудников должна зависеть в первую очередь от качества вашего управления, а вовсе не от совокупного желания персонала приносить пользу компании», - отмечает Александр Фридман.

  • Место проведения: ББЦ (Байкал Бизнес Центр)
  • Время: с 10 до 18.

Участие платное, количество мест ограничено. Чтобы зарегистрироваться и узнать подробнее об условиях участия, необходимо обратиться по телефону 8 800 600 62 80 или на сайте.

Не упустите шанс встретиться с Александром Фридманом лично и научиться эффективным методам управления персоналом и управлению работой группой. Присоединяйтесь и обучайтесь у лучших!

Организатор: Школа Бизнеса Clevent.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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