«Ждём массовых банкротств компаний». Эксперт – о ключевой ставке и экономике

Экономика разбалансирована, причина – в несогласованности действий ЦБ и правительства, передают мнение главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача «Ведомости», которое он озвучил в ходе пленарной сессии Русского экономического форума в Челябинске. Эксперт оценил экономические потери от высокой ключевой ставки. Мы записали основные тезисы его выступления.

1. Рост ВВП притормаживается

Повышение ключевой ставки до 21% «отнимет» в следующем году около 0,5 процентных пункта у роста ВВП и около 1 п. п. у динамики инвестиций.

Напомним, что вице-премьер Александр Новак заявил, что темпы роста российской экономики по итогам 2024 года составят 3,9%.

2. Инвестиции идут на спад

По словам эксперта, инвестиции выросли неожиданно для всех в начале I–II кварталов 2024 г. намного выше прогнозов. Инвестиции в основной капитал увеличились в январе – марте на 14,5% в годовом выражении, а в апреле – июне их рост замедлился до 8,3%, следует из данных Росстата. «Я думаю, что по III−IV кварталам мы получим минус. Наконец-то ЦБ добьется своей цели», – отметил он.

3. Стройка сжимается

По оценке экономиста, в сфере строительства четыре месяца подряд фиксируется отрицательная динамика.

Кроме того, он напомнил, что два года подряд происходит спад урожая зерновых, что приведет к «минусу» в сфере сельского хозяйства в этом году. Рентабельность зернового хозяйства упала, по оценкам экспертов, примерно в шесть раз, добавил главный экономист ВЭБ.РФ.

4. Кредиты будут брать всё равно

По мнению эксперта, предприятия, работающие на оборонку, будут брать кредиты под любые проценты. «Предприятиям надо просто выживать, чтобы обеспечить оборотные средства, зарплату. У кого-то, к несчастью или к счастью, есть гособоронзаказ, но теперь это уголовная ответственность за его невыполнение, поэтому они возьмут кредит и по ставке 20–30%, чтобы не сесть в тюрьму», – отметил он.

Ранее Банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования. «Мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», – отметила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В сентябре банковский корпоративный портфель вырос на 2% (это более 1,5 трлн руб.) и превысил 84 трлн руб. За девять месяцев этого года корпоративный портфель банков вырос почти на 15%, это более 10 трлн руб, говорится в обзоре Банка России.

5. Стагнация «предопределена»

По словам Клепача, стагнация экономики в таких условиях «предопределена». Через полтора-два года может возникнуть ситуация массовых банкротств из-за «огромных неплатежей». Кроме того, сокращение предложения может вновь вызвать рост цен. «Что у нас подорожало больше всего в этом году? Молоко, масло. В прошлом году – яйца. Молочный животноводческий комплекс – это 13 лет окупаемости. Будет интересно посмотреть на результаты эксперимента ЦБ, чтобы льготных кредитов не было, да и вообще кредитов почти не было», – отметил Клепач.

По мнению директора АРБ Про Демида Голикова, экономические прогнозы на 2025 год очень противоречивы. «Никогда не было столь полярных оценок состояния российской экономики, как в этом году. Уверенное освоение спроса одними компаниями и опасение спада, торможения, другими. Действительно, ситуация очень разная и неоднозначная. Центральная тема на 2025 год – это модель работы бизнеса в условиях высокой процентной ставки и системной нехватки людей. Это не кризис, я полагаю. Это норма на ближайшие годы, а может быть и десятилетия».