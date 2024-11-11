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Биткоин пробил 81 тыс. долларов

Крупнейшая криптовалюта потянула за собой Dogecoin и Shiba Inu. Об этом пишет тематический портал Coindesk.

Биткойн преодолел отметку в 81 тыс. долларов, прибавив 5,6%. Объем торгов составил почти 100 млрд долларов. Трейдеры ставят на дальнейший рост. Dogecoin и Shiba Inu возглавили ралли среди основных криптовалют: токены на собачью тематику прибавили 30%.

Рыночные движения последовали за победой Дональда Трампа на президентских выборах США и ожиданием создания стратегического резерва биткоинов в соответствии с обещанием, данным в июле в ходе предвыборной кампании.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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