ФАС: Новые лимиты энергопотребления не окажут нагрузки на граждан

Меры направлены на выявление «серых» майнеров и сокращение перекрестного субсидирования, рассказали изданию IRK.ru в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее правительство России утвердило верхнюю границу нормы электропотребления для всей страны. Максимальное значение первого «льготного» диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне.

«Установленные объемы потребления электроэнергии абсолютно не учитывают специфику Иркутской области, где активно и повсеместно используется электроотопление», – заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как прокомментировали журналистам в антимонополном ведомстве, реализация разработанных инициатив не окажет дополнительной тарифной нагрузки на граждан и добросовестных потребителей.

«Средние объемы потребления в Сибирском федеральном округе не превышают пороговых значений диапазонов потребления на федеральном уровне», – говорится в сообщении ФАС России.

Мера направлена на выявление «серых» майнеров и сокращение перекрестного субсидирования. При существенных завышениях установленного объема власти регионов совместно с тарифными регуляторами смогут вводить адресные меры поддержки.

Напомним, ФАС неоднократно критиковала границы льготного потребления электроэнергии, которые установили регионы. Так, еще в июле 2024 года ведомство предложило ограничить предельную норму потребления электроэнергии в 57 регионах, считая, что льготный диапазон в них установлен без привязки к каким-либо базовым показателям потребления. В большинстве регионов льготный диапазон варьировался в пределах 10–15 тыс. кВт•ч в месяц, в Иркутской области – 25 тыс. кВт•ч в месяц. По мнению антимонпольщиков, это в разы выше среднестатистического потребления. Эксперты заявляют, что в концепции ФАС четко обозначены цели механизма: сокращение перекрестного субсидирования и серого майнинга криптовалюты в бытовом секторе, а также стимулирование энергоэффективности. Без радикального пересмотра подходов реализация обозначенных задач невозможна, а сам механизм не имеет смысла, отмечают эксперты.

С 1 июля 2024 года в Иркутской области действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. В апреле губернатор Игорь Кобзев озвучивал лимит в 25 000 кВт·ч, к лету его разбили на три категории:

до 25 000 кВт·ч (первый диапазон, 1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности);

от 25 001 до 25 010 кВт·ч (второй диапазон, 2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности);

свыше 25 010 кВт·ч (третий диапазон, 4,9 руб. на любой территории).

В большинстве регионов РФ дифференцированные энерготарифы начали действовать раньше, чем в Иркутской области. В 53 субъектах РФ их ввели уже с 1 января 2024 года.