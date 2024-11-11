Восемь проектов получили субсидии на развитие туристической инфраструктуры в Иркутской области

Всего на отбор подано 17 заявок. Восемь победителей получат 21,3 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В сентябре отобраны пять проектов, которые получат 7,8 млн рублей. Они пойдут на проекты по обустройству пляжей, приобретению туристского оборудования, разработке новых маршрутов и созданию некапитальных причалов.

Таким образом, общая сумма поддержки бизнеса из регионального бюджета на создание туристской инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» составила более 29 млн рублей.

Победители дополнительного отбора направят средства на приобретение туристического оборудования и снаряжения для организации пунктов проката в поселке Большое Голоустное, Байкальске, Ангарске и Братском районе, на создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры в поселках Листвянка и Хужир, а также на организацию круглогодичного функционирования плавательного бассейна, в том числе для людей с ограниченными возможностями, в санатории «Курорт Русь» в Усть-Илимске.