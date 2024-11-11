Новости

Прогнозы 2025
«Ждём массовых банкротств компаний». Эксперт – о ключевой ставке и экономике
Эксперт БКС: Рынок акций ждёт неприятных сюрпризов до конца года
«Это не кризис, это норма» – эксперт об экономике России
Все материалы сюжета

Восемь проектов получили субсидии на развитие туристической инфраструктуры в Иркутской области

Читайте также:

S7 запускает рейс из Иркутска в Шанхай
7 ноября 2024
Число заявок на получение шенгенских виз выросло на треть
6 ноября 2024

Всего на отбор подано 17 заявок. Восемь победителей получат 21,3 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В сентябре отобраны пять проектов, которые получат 7,8 млн рублей. Они пойдут на проекты по обустройству пляжей, приобретению туристского оборудования, разработке новых маршрутов и созданию некапитальных причалов.

Таким образом, общая сумма поддержки бизнеса из регионального бюджета на создание туристской инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» составила более 29 млн рублей.

Победители дополнительного отбора направят средства на приобретение туристического оборудования и снаряжения для организации пунктов проката в поселке Большое Голоустное, Байкальске, Ангарске и Братском районе, на создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры в поселках Листвянка и Хужир, а также на организацию круглогодичного функционирования плавательного бассейна, в том числе для людей с ограниченными возможностями, в санатории «Курорт Русь» в Усть-Илимске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1436)


Реклама на сайте

Каким будет Усть-Кут
Импульс для города. Как мастер-план изменит жизнь Усть-Кута
10 фактов об Иркутском заводе полимеров
Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес