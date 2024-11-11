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Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке

Банк Уралсиб возобновил выдачу кредитов по льготной программе ипотечного кредитования для семей с детьми. Получить кредит в рамках программы могут семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет, либо воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет. Полная стоимость кредита –  от 6,199% до 12,634% годовых, в зависимости от параметров одобренного кредита. Требования к заемщику – гражданин РФ в возрасте от 21 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, стаж работы на последнем месте – не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечного  кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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