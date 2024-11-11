Средний платеж по ипотеке в Иркутской области достиг 61,3 тыс. рублей

Регион расположился на 11 месте по доступности ипотеки в России, при этом ежемесячный платеж – это почти половина семейного заработка в Приангарье. Такие данные приводит РИА Новости.

Иркутская область держит первенство среди «соседей» по доступности ипотеки, при этом на ежемесячный платеж в 61,3 тыс. рублей приходится 43,2% ежемесячного дохода. Красноярский край расположился на 15 месте (73,7 тыс. рублей или 47,9% семейного дохода), с большим отрывом ниже следует Новосибирская область (75,4 тыс. рублей или 61,5% семейного дохода) и Республика Бурятия (76,3 тыс. рублей или 63,7% семейного дохода) – 36 и 45 место соответственно.

Первую строчку занял Чукотский автономный округ с 28,8%. Затем следует Ненецкий автономный округ с 30,7%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%. На четвертом и пятом местах расположились Магаданская область – 35,3% и Ханты-Мансийский автономный округ – 37,5%. Также в первую десятку попали: Мурманская область (37,6%), Тува (38%), Камчатский край (38,9%), Якутия (41,1%) и Коми (43,1%).

«Почти все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации», – говорят эксперты.

В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северного Кавказа, что во многом объясняется невысокими зарплатами.