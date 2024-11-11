Выдавать молодым ученым больше сертификатов на жилье в Сибири предложил губернатор Игорь Кобзев

Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече участников Ассоциации инновационных регионов России.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– С учетом научного и промышленного потенциала Сибирского федерального округа, в том числе Иркутской области, а также существующей потребности в высококвалифицированных кадрах для реализации наукоемких масштабных инвестиционных проектов, предлагается рассмотреть возможность увеличения предоставления жилищных сертификатов для молодых ученых в субъектах СФО, – сообщил Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что в Иркутской области почти 60% исследователей заняты в естественных дисциплинах, что обусловлено ресурсной специализацией региона. На втором месте категория технических наук – 21%. Кроме того, большое внимание уделяют медицинским наукам – 14,4% исследователей при среднем показателе по стране в 4,2%. На территории Иркутской области заняты в сфере науки свыше 1600 молодых ученых-исследователей: аспирантов, научных сотрудников, кандидатов наук в возрасте до 39 лет, докторов наук до 40 лет.

– Перед Иркутской областью стоят масштабные задачи федерального характера, решение которых позволит приумножить научный и технологический потенциал не только региона, но и страны в целом. При этом мы понимаем, что в основе всех процессов научно-технологического развития стоят высококвалифицированные кадры. Понимая особую важность данного вопроса, мы уже реализуем комплекс мероприятий, направленных на развитие данного направления, – сообщил Игорь Кобзев.

Так, в Иркутской области разработаны меры стимулирования как студентов, так и предприятий, занятых в области научных исследований и разработок. Идет работа с вузами и сузами по увеличению числа абитуриентов на химических и инженерно-технических направлениях. Для повышения интереса у школьников к естественно-научным дисциплинам и увеличения в результате доли выпускников, сдающих ЕГЭ по химии, математике и физике, ведется комплексная работа с начальных классов. В регионе открыли 159 профильных классов. НОЦ «Байкал» формирует реестр талантливых детей – участников олимпиад по естественно-научным предметам. Также в регионе организуют экскурсии для школьников в научно-образовательные организации и на предприятия.

Для выстраивания эффективной системы работы науки и бизнеса на территории региона развиваются инжиниринговые центры, они действуют на базе ФГБУ ВО «ИРНИТУ» и ФГБУ ВО «ИрИХ».