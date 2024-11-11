Игорь Кобзев наградил лучших сотрудников Сбербанка в честь 183-летия организации

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил награды сотрудникам Сбербанка в честь 183-летия организации. Торжественная церемония состоялась сегодня, 11 ноября.

– Правительство Иркутской области и Сбербанк активно сотрудничают для повышения экономического потенциала региона и улучшения уровня жизни населения в рамках действующих соглашений. Мы высоко ценим вклад Сбербанка во всестороннее развитие Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

– История Сбербанка тесно переплетается с Иркутской областью, начиная с первых сберкасс, которые стали основой для развития финансового дела и предпринимательства. Неудивительно, ведь Иркутск всегда славился своими купеческими традициями. Сегодня регион обладает огромным потенциалом для роста благодаря своим природным ресурсам и главным богатством – людям, настоящим сибирякам. Сбербанк активно содействует финансовому развитию области, внедряя современные технологии и способствуя ее цифровизации, – сообщил Председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев.

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области награждена управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. Еще три сотрудника получили Благодарности Губернатора Иркутской области: директор управления торгового финансирования и документарных операций, КИБ, территориальный банк Алдан Елена Дадуева, руководитель офиса, Иркутское отделение, г. Шелехов Евгения Лисянская, советник председателя, территориальный банк Дмитрий Лясковский.

Банк принимает участие в реализации социально-экономических программ и проектов в регионах своего присутствия. В 2022 году между Правительством региона и Сбером заключено соглашение о намерениях в сфере ESG, предметом которого является сотрудничество в сфере повышения стандартов корпоративного управления, прозрачности и отчетности в области воздействия на окружающую среду, социальной ответственности.

Большая совместная работа ведется по созданию Байкальского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключили в марте этого года Правительство региона, Сбербанк и ИРНИТУ. Эта работа направлена на расширение применения технологий искусственного интеллекта в Иркутской области и повышение качества сервисов для жителей региона.

Кроме того, Банк оказывает финансовую и информационную поддержку в сферах благотворительности, образования, культуры и туризма Иркутской области. Банком создан проектный офис «Южное побережье Байкала», чья деятельность направлена на развития туристической отрасли Иркутской области.