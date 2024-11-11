Кобзев: «Серого неба над Иркутском и Байкалом не допустим»

«Вопрос определения нормы потребления электроэнергии – на сегодня один из самых острых и очень чувствительных для жителей Иркутской области. Предполагаем, что изменения существенно затронут интересы более 220 тыс. жителей региона», – заявил в телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

Он рассказал, что сейчас ведётся активная работа по выработке предложений для обсуждения в Правительстве РФ, в том числе о внесении изменений в Постановление, которым определены новые диапазоны потребления электроэнергии при установлении дифференцированных тарифов. Этот вопрос глав региона сегодня обсудил на встрече с депутатами Законодательного Собрания региона.

Напомним, что Игорь Кобзев уже направил обращение с просьбой увеличить для потребителей Приангарья значение первого диапазона до уровня не менее 9 000 кВт*ч в месяц в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О складывающейся ситуации проинформировал полпреда Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

– С Максимом Алексеевичем уже удалось встретиться: договорились о необходимости выработки оптимального варианта решения применения Постановления на территории Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Аналогичные обращения подготовлены также в адрес Министра энергетики РФ Сергея Цивилева, вице-премьеров РФ Дмитрия Патрушева – куратора сибирских регионов и федерального проекта «Чистый воздух», и Александра Новака – куратора энергетического блока в Правительстве страны.

По мнению экспертов, утвержденные Постановлением объемы потребления электроэнергии не учитывают климатические, социальные, бытовые и другие особенности региона. Продолжительность отопительного сезона у нас составляет 240 дней. Это объективно, что в частных жилых домах в отопительный период при отсутствии альтернативных источников отопления, газового и централизованного отопления, с учетом природно-климатических условий многократно увеличивается потребление электроэнергии.

При отсутствии сетевого газа и при высоких ценах на энергоресурсы региону невозможно достичь показателей нацпроекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Чистый воздух», отметил губернатор.

– Переход на отопление дровами или углем сразу увеличит экологическую нагрузку на Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Серого неба над Иркутском и Байкалом мы допустить не можем.

Напомним, правительство России утвердило верхнюю границу нормы электропотребления для всей страны. Максимальное значение первого «льготного» диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.

В ФАС сообщили, что реализация разработанных инициатив не окажет дополнительной тарифной нагрузки на граждан и добросовестных потребителей. В концепции ФАС ведомства обозначены цели перехода на дифференцированные тарифы: сокращение перекрестного субсидирования и серого майнинга криптовалюты в бытовом секторе, а также стимулирование энергоэффективности.