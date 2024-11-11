Игорь Кобзев представил три варианта изменения норм энергопотребления в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев пояснил, какие варианты урегулирования норм энергопотребления предлагают власти Иркутской области. Их три.

1. Увеличение нормы более чем в 2 раза

Власти Иркутской области предлагают увеличить для потребителей региона значение первого диапазона до уровня не менее 9 000 кВт/ч в месяц.

Напомним, правительство России с 1 января 2025 года утвердило максимальное значение первого «льготного» диапазона на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, для третьего – свыше 6000 кВт*ч.

2. Учёт сезонности

Власти Иркутской области предлагают рассмотреть возможность установления норм, например, на два диапазона – в период отопительного сезона и за пределами отопительного сезона, то есть в летние месяцы (с июня по август) в объеме 1 200 кВтч в месяц, в отопительный период (с сентября по май) в объеме 9 000 кВтч в месяц .

3. Группировка регионов с учётом климата и газификации

Кроме того, власти региона предлагают внести дополнения в Постановление Правительства в части группировки регионов страны с учетом природно-климатических, географических особенностей, а также сроков начала его реализации в регионах с низким уровнем газификации .



– Мы готовы еще раз внимательно изучить и просчитать все возможные и приемлемые варианты минимизации последствий для жителей Иркутской области, прежде всего тех, кто проживает в домах с электроотоплением, в том числе по изменению механизма снижения перекрестного субсидирования, – заявил губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Иркутской области действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. В апреле губернатор Игорь Кобзев озвучивал лимит в 25 000 кВт·ч, к лету его разбили на три категории:

до 25 000 кВт·ч (первый диапазон, 1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности);

от 25 001 до 25 010 кВт·ч (второй диапазон, 2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности);

свыше 25 010 кВт·ч (третий диапазон, 4,9 руб. на любой территории).

В большинстве регионов РФ дифференцированные энерготарифы начали действовать раньше, чем в Иркутской области. В 53 субъектах РФ их ввели уже с 1 января 2024 года.