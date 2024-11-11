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Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин допустил возможность увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании в декабре. Однако, по его словам, окончательное решение ещё не принято. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров [ЦБ] допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но, хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — сказал он.

Зампред регулятора уточнил, что данные по инфляции и по росту кредитования за октябрь не сильно отличаются от показателей сентября. Однако информация за последние две недели, по его словам, говорит о том, что в ноябре – декабре кредитная активность может замедлиться, и ЦБ учтет эти сигналы, если они будут подтверждены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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