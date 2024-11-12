Цены на бриллианты обновили минимумы с 2015

По данным на 1 ноября, индекс цен для камней массой 1 карат снизился на 22% к аналогичной дате прошлого года и на 23% с начала текущего года, составив 4,62 пункта. Это минимальное значение с января 2015 г.

Также в цене потеряли мелкие бриллианты: камни массой 0,3 карата стали дешевле на 27% в годовом выражении и на 28% с начала 2024 г.

Причина падения – избыток алмазного сырья на рынке, а также снижение интереса к природным драгоценным камням со стороны молодого поколения, которое предпочитает искусственные бриллианты.