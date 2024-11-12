Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 8 475,2998 руб/1 г золота и 99,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 475,2998 руб.

1 грамм серебра - 99,3600 руб.

1 грамм платины - 3 108,3799 руб.

1 грамм палладия - 3 190,2700 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8400 р. (0,09%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5200 р. (1,55%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7101 р. (0,02%) .