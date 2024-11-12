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Компании продолжают активно брать кредиты даже при высоких ставках

Несмотря на значительное повышение номинальных ставок вследствие роста ключевой ставки Центробанка и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, корпоративное кредитование продолжает расти быстрыми темпами.

Годовой прирост портфеля кредитов для организаций в сентябре составил 21,2%, а в октябре не было замечено значительного снижения активности в этом сегменте, следует из отчёта ЦБ.

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Как пояснил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, предприятиям, работающим на оборонку, приходится брать кредиты под любые проценты, чтобы обеспечивать свою деятельность, включая выплату зарплат и выполнение государственных заказов. «Предприятиям надо просто выживать, чтобы обеспечить оборотные средства, зарплату. У кого-то, к несчастью или к счастью, есть гособоронзаказ, но теперь это уголовная ответственность за его невыполнение, поэтому они возьмут кредит и по ставке 20–30%, чтобы не сесть в тюрьму», – отметил он.

Центральный банк ранее отмечал перегрев на рынке корпоративного кредитования, подчеркнув, что многие отрасли остаются нечувствительными к повышению процентных ставок. Так, в сентябре корпоративный портфель банков увеличился на 2% (более 1,5 трлн рублей), достигнув отметки в 84 трлн рублей. С начала года этот показатель вырос на 15%, что составляет свыше 10 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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