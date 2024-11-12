ЦБ планирует поэтапное введение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Что это значит?

Центральный банк России предложил ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотечные кредиты в два этапа, чтобы уменьшить операционную нагрузку на кредитные организации. Предполагается сохранить текущий подход к классификации кредитов и их характеристикам, который применяется при установлении макропруденциальных надбавок (МПН). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

На первом этапе ограничения коснутся договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). На втором этапе — кредитов на покупку жилья, обеспеченных залогом приобретаемого имущества.

Во-первых, планируется установить лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и низким первоначальным взносом (менее 20%). Эти меры ожидаются к введению в третьем квартале 2025 года.

Во-вторых, для ипотеки на строящееся жилье могут быть введены более строгие требования к первоначальному взносу, учитывая разницу цен на первичное и вторичное жилье.

В-третьих, рассматривается ограничение на выдачу ипотечных кредитов сроком свыше 30 лет, поскольку такие займы стали популярнее среди заемщиков, хотя долгосрочные обязательства могут создать сложности с обслуживанием долга.

При введении новых ограничений ЦБ намерен снизить текущие уровни макропруденциальных надбавок по ипотеке, которые сегодня достигают 900% для наиболее рискованных кредитов.

Несмотря на отмену льготной ипотеки с 1 июля, ЦБ ожидает роста ипотечного портфеля в 2024 году. «Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены массовой льготной ипотеки, как это было в период до начала массовой льготной ипотеки. И то, что выглядит как значительное снижение и продаж, и выдачи ипотеки – по сути, это возвращение к более обоснованному уровню спроса на жилье. Рост ипотеки замедляется, но это замедление с очень высоких уровней», – заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что Банк России ожидает 8-11% роста ипотечного портфеля в этому году. Набиуллина подчеркивает, что это нормальные темпы, которые не должны спровоцировать ускоренный темп роста цен на жилье.