Свой Банк запустил вклад «Лучший процент»

Свой Банк представил вклад «Лучший процент» — новый продукт в линейке депозитов, предлагающий одни из самых высоких ставок на рынке. Депозит можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 30 тысяч до 3 млн рублей.

Доходность зависит от срока размещения средств и достигает 21,5% годовых с учетом капитализации. Максимальная процентная ставка доступна при оформлении вклада на полгода. При открытии депозита на 91 день ставки достигает 20,5%, на 367 дней — 21%.

Свой Банк предлагает клиентам гибкие условия: предусмотрена возможность пополнения средств, минимальная сумма — 5 000 рублей. Снятие со счета вклада доступно в размере суммы начисленных процентов. Выплата процентов на счет вклада производится ежемесячно. Также возможна автоматическая пролонгация.

Все подробности о вкладе «Лучший процент», а также других продуктах и услугах Своего Банка можно узнать на официальном сайте.