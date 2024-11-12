ЦБ с 1 апреля 2025 может ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов

Аналитики рассказали, как это повлияет на рынок.

Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов для физических лиц. Второе чтение законопроекта планируется на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.

Аналитики БКС Мир инвестиций не ожидают, что новые ограничительные меры сильно повлияют на объемы банковского кредитования в 2025 году. По их мнению, процентные ставки по кредитам уже сейчас достигли таких уровней, которые сами по себе сдерживают кредитование.

– Хотя новый законопроект затрагивает только кредиты для частных лиц, сам факт таких ограничений создает риск, что подобные меры могут в будущем распространить и на бизнес, – отмечают эксперты БКС.

Ранее стало известно, ЦБ предложил ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотечные кредиты в два этапа, чтобы уменьшить операционную нагрузку на кредитные организации. Так, например,планируется установить лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и низким первоначальным взносом (менее 20%), для ипотеки на строящееся жилье могут быть введены более строгие требования к первоначальному взносу. Кроме того, рассматривается ограничение на выдачу ипотечных кредитов сроком свыше 30 лет,