Иркутянам предлагают оценить качество транспортного обслуживания в городе

Иркутск столкнулся с острой проблемой, которая затрагивает каждого жителя города — нехватка общественного транспорта и низкое качество его обслуживания. Ежедневные пробки стали неотъемлемой частью жизни горожан, а попытки добраться до работы или домой превращаются в настоящее испытание.

Одной из причин сложившейся ситуации является устаревший парк автобусов и троллейбусов, многие из которых давно требуют замены. Дорожная инфраструктура также не справляется с растущим числом автомобилей, что дополнительно усугубляет проблему пробок.

Власти города обещают решить эти вопросы. А пока вы можете пройти опрос и оценить качество транспортного обслуживания в областном центре. Всего необходимо ответить на 29 вопросов, опрос продлится до 15 ноября, для участия нужно перейти по ссылке: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList

Опрос проводит ФБУ «Росавтотранс» в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». На основе собранных данных будет рассчитан показатель «Удовлетворённость качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)».