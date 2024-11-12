Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Кобзев предлагает запретить майнинг в Иркутской области
«У нас в Сибири, в отличие от Краснодарского края, не три месяца зимы»
Игорь Кобзев представил три варианта изменения норм энергопотребления в Иркутской области
Все материалы сюжета

«Известия»: Россиян могут обязать сообщать об операциях с криптовалютой

Пороговое значение для декларирования транзакций установили на уровне 600 тыс. рублей в год. Об этом узнала газета «Известия».

Читайте также:

Кобзев предлагает запретить майнинг в Иркутской области
12 ноября 2024
ФАС: Новые лимиты энергопотребления не окажут нагрузки на граждан
11 ноября 2024

Как пишет издание, 11 ноября правительство приняло поправки к законопроекту о криптовалюте. Согласно ему, за токенами закрепляется статус имущества, а это значит, что граждане будут обязаны платить за них НДФЛ, а юрлица – налог на прибыль.

В частности, согласно документу правительства, граждане и юрлица будут должны сообщать налоговикам о транзакциях, если сумма поступлений и списаний от крипты окажется выше 600 тыс. рублей в год (в эквиваленте).

При этом операторов майнинговой инфраструктуры обяжут передавать контрольной службе данные об оказанных услугах. За несообщение в срок таких сведений назначат штраф в 40 тыс. рублей.

Кроме того, власти хотят наделить налоговые органы правом запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для сделок с криптой, но только если есть подозрения в нарушении закона.

В то же время операции с криптой не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, указывается в документах к заседанию правкомиссии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (341)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
«Ждём массовых банкротств компаний». Эксперт – о ключевой ставке и экономике
Эксперт БКС: Рынок акций ждёт неприятных сюрпризов до конца года
«Это не кризис, это норма» – эксперт об экономике России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес