«Известия»: Россиян могут обязать сообщать об операциях с криптовалютой

Пороговое значение для декларирования транзакций установили на уровне 600 тыс. рублей в год. Об этом узнала газета «Известия».

Как пишет издание, 11 ноября правительство приняло поправки к законопроекту о криптовалюте. Согласно ему, за токенами закрепляется статус имущества, а это значит, что граждане будут обязаны платить за них НДФЛ, а юрлица – налог на прибыль.

В частности, согласно документу правительства, граждане и юрлица будут должны сообщать налоговикам о транзакциях, если сумма поступлений и списаний от крипты окажется выше 600 тыс. рублей в год (в эквиваленте).

При этом операторов майнинговой инфраструктуры обяжут передавать контрольной службе данные об оказанных услугах. За несообщение в срок таких сведений назначат штраф в 40 тыс. рублей.

Кроме того, власти хотят наделить налоговые органы правом запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для сделок с криптой, но только если есть подозрения в нарушении закона.

В то же время операции с криптой не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, указывается в документах к заседанию правкомиссии.