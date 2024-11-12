«У нас в Сибири, в отличие от Краснодарского края, не три месяца зимы»

Власти Иркутской области обсудили новые нормы энергопотребления, которые установили для всей страны. Вопрос для жителей региона оказался одним из самых острых и чувствительных. Региональный власти предлагают установить годовой лимит потребления энергии в пределах льготного диапазонана уровне 46 800 кВт*ч.

Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев провел первое заседание рабочей группы по вопросам энергопотребления населением. На совещании обсуждались проблемы, вызванные новыми федеральными нормами энергопотребления, установленными в Постановлении № 1469. Эти нормы, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, по мнению участников заседания, не учитывают особенности сибирского климата и отсутствие газификации в таких регионах, как Иркутская область, где широко распространено использование электрического отопления.

Отсутствие альтернативных источников тепла может привести к резкому увеличению расходов населения на электроэнергию. Председатель правительства Приангарья отметил, что утвержденные тарифы могут негативно сказаться на развитии области, включая индивидуальное жилищное строительство. По словам Константина Зайцева, зима в Иркутской области длится значительно дольше, чем в южных регионах страны, поэтому необходимо учитывать эти различия при установлении тарифов.

– Те тарифы, которые утверждены 1 ноября Постановлением Правительства РФ, не отражают природно-климатические условия Иркутской области, не учитывают отсутствие в регионе альтернативного экологического источника отопления – газа. Такие тарифы для жителей Иркутской области, на мой взгляд, не подъёмны и, к тому же, останавливают развитие региона, индивидуальное жилищное строительство. У нас, в отличие от Краснодарского края, не три месяца зимы, а, наоборот – три месяца лето, а всё остальное – это отопительный сезон. Мы должны отстаивать нашу позицию, – подчеркнул Константин Зайцев.

Правительство Иркутской области приняло решение обратиться в федеральное правительство с предложениями о внесении изменений в Постановление № 1469. В частности, предлагается сохранить доступную стоимость электроэнергии для тех регионов, где уровень газификации составляет менее 70%. Также рассматривается возможность введения дифференцированной системы тарифов («летних» и «зимних») для субъектов РФ с суровым климатом и недостаточной газификацией. Кроме того, предложено установить годовой лимит потребления энергии в пределах льготного диапазона, учитывая сезонность, на уровне 46 800 кВт*ч.

Представители научного сообщества также выразили обеспокоенность относительно установленных норм энергопотребления.

– У нас есть все расчёты для севера области, сколько нужно отопления для Ербогачёна, сколько нужно в Байкальске. Дом с утеплением, без утепления, из бруса и других материалов. Нормы, которые опубликованы в Постановлении Правительства РФ, для нашего региона неприемлемы, – отметилл главный специалист Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, кандидат технических наук Владимир Головщиков.

Бывший губернатор Иркутской области Борис Говорин предложил обсудить проблему на площадке Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и представить консолидированное мнение руководителей регионов Сибирского федерального округа правительству РФ. Эта инициатива получила поддержку членов рабочей группы.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Иркутской области действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. В апреле губернатор Игорь Кобзев озвучивал лимит в 25 000 кВт·ч, к лету его разбили на три категории:

до 25 000 кВт·ч (первый диапазон, 1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности);

от 25 001 до 25 010 кВт·ч (второй диапазон, 2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности);

свыше 25 010 кВт·ч (третий диапазон, 4,9 руб. на любой территории).

В большинстве регионов РФ дифференцированные энерготарифы начали действовать раньше, чем в Иркутской области. В 53 субъектах РФ их ввели уже с 1 января 2024 года.