Кобзев предлагает запретить майнинг в Иркутской области

Информация о резком сокращении льготных норм энергопотребления в России заставила регион искать пути выхода из ситуации. Один из вариантов – полный запрет криптодобычи в регионе. Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на заседании законодательного собрания и партий региона, посвященном изменению лимитов.

Как ранее сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сокращение лимитов электроэнергии направлено в первую очередь на выявление «серых» майнеров, сокращение перекрестного субсидирования, а также стимулирование энергоэффективности. Напомним, с 1 января 2025 года максимальное значение первого «льготного» диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне.

По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, новые «диапазоны не соотносятся с наличием или отсутствием майнинговой деятельности у конкретного потребителя».

«Поэтому мы вышли в правительство страны с инициативой полного запрета майнинга [в Иркутской области], в том числе в жилых помещениях», – заявил губернатор.

Ранее Игорь Кобзев уже просил у федеральных властей ограничить майнинговую деятельность на части Приангарья из-за энергодефицита. Позиция региона изложена в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 9 августа. Содержание передает газета «Коммерсантъ». «В связи с приближением отопительного сезона прошу вас после вступления в силу соответствующего федерального закона в ближайшее время определить случаи и порядок установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях и учесть обоснованность установления запрета на осуществление майнинга в Иркутской области», – говорится в документе.