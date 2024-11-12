Врачи Ивано-Матренинской детской больницы проведут прием в Усть-Куте при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы проведут медицинские обследования в Усть-Куте с 19 по 21 ноября при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Фонда Марины Седых.

Прием пройдет на базе детской поликлиники районной больницы (ул. Реброва-Денисова, 4). С 12 ноября открылась предварительная запись через регистратуру. В состав бригады войдут офтальмолог, невролог, педиатр, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, хирург и отоларинголог. Врачи обследуют детей и дадут консультации родителям по состоянию здоровью и дальнейшему наблюдению.

Медицинские обследования пройдут в рамках программы «Здоровье-детям», которая реализуется Благотворительным фондом Марины Седых и Ивано-Матренинской больницей с 2020 года на территориях присутствия ИНК. При необходимости госпитализации и лечения в Иркутске Фонд Марины Седых возьмет на себя расходы по проезду до места лечения и обратно несовершеннолетнего пациента и его сопровождающего (действует для малоимущих, многодетных, семей с детьми с ОВЗ, семей с одним родителем).

– Одно из основных направлений работы Фонда – это оказание медицинской помощи жителям, особенно из отдаленных территорий, где не хватает узких специалистов в медучреждениях. Мы на постоянной основе организуем прием выездной бригады врачей, благодаря этому качественная медицинская помощь становится доступнее. В целом, Фонд активно оказывает помощь жителям. За 10 лет мы помогли более 8 тысячам человек, – отметила директор Фонда Лариса Богдалова.

В прошлом году врачи больницы осмотрели 800 детей из Усть-Кута и района, еще 300 – в Нижнеилимском районе. В этом году приемы также прошли для жителей Нижнеилимского района, было осмотрено 147 детей. Всего за четыре года медицинский осмотр провели для более 2,2 тысячи детей. В этом году также в Усть-Куте состоялся выездной прием врачей-сурдологов. Специалисты осмотрели 10 детей, двое получили направление на обследование в Иркутск. Прием прошли и взрослые. Из 21 человека трое направлены на дообследование, еще трое – на медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности.