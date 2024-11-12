Майнер-дачник из Иркутской области превысил объем энергопотребления в 144 раза

Иркутянин оборудовал майнинговую ферму на даче в Свердловском районе. Устройства для добычи криптовалюты находились в бане. Энергетики подали в суд за использование электроэнергии не в коммунально-бытовых целях. Не дожидаясь решения, собственник оплатил перерасчет.

Инспектор «Иркутскэнергосбыта» при проверке обнаружил, что к бане подведен высоковольтный провод, имеются вентиляционные трубы и интернет-оборудование, что не свойственно для подобных объектов. Внутри помещения были размещены стеллажи, на которых стояли 9 майнинговых устройств и шумобоксы, а также установлен электроприемник, характерный для не бытового потребления, а для майнинга криптовалют. Анализ энергопотребления подтвердил высокий круглосуточный расход энергии.

Специалисты сравнили его с другими подобными по площади объектами: расход ресурса соответствовал 144 домам.

Владельцу предложили перезаключить договор энергоснабжения с учетом использования электроэнергии в коммерческих целях, однако собственник проигнорировал это предложение. Тогда энергетики обратились в Свердловский районный суд, который встал на их сторону. Однако иркутянина это не устроило, и он подал апелляцию. В своих дополнениях к делу пояснил, что занимался ремонтом оборудования, после чего тестировал технику для проверки качества. И даже привел пояснения специалиста с высшим образованием по специальности «Радиофизика и электроника» о том, что в среднем ремонт одной хэшплаты S9 обходится заменой 3-х чипов, исходя из статистических данных количество потребляемой энергии при ремонте 1-ой платы выходит 1,63 кВт*ч.

Перерасчет, который сделали энергетики, составил почти 400 тысяч рублей в соответствии с актуальным тарифом. Пока дело находилось на рассмотрении в суде, владелец бани частично оплатил задолженность. Иркутский областной суд учел дополнительные аргументы всех сторон и остался на стороне энергетиков: иркутянин использовал электроэнергию не для коммунально-бытовых нужд, за что он уже заплатил в полном объеме.