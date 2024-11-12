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Стоимость биткоина пробила отметку в 89 тыс. долларов

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Среди драйверов эксперты все еще выделяют назначение на пост президента США Дональда Трампа. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

Биткоин ненадолго поднялся выше отметки 89 тыс. долларов, а затем скорректировался до 87 тыс. в ходе бурной торговой сессии, в ходе которой актив увеличил семидневный прирост более чем на 32%.

По мнению аналитиков, в результате победы республиканца общий объем рынка криптовалют может вырасти до 10 трлн долларов к концу 2026 года с нынешних 3 трлн долларов, а ценовые ориентиры достигнут 100 тыс. долларов к концу этого года.

Однако трейдеры предупреждают о коррекции цен в краткосрочной перспективе, поскольку существует риск размытия кредитного плеча выше уровня 90 тыс. долларов и прогнозируется более медленное восхождение с текущих уровней до 100 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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