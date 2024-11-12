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Три богатыря украсили иркутский сквер

В Иркутске, в сквере за зданием Городского театра народной драмы, появились новые деревянные скульптуры трех легендарных героев: Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Эти произведения искусства созданы мастером из Томска, который использовал для их изготовления высококачественную ангарскую сосну.

<p>Фото https://admirk.ru/</p>

Фото https://admirk.ru/

– Все фигуры отшлифованы, зачищены, покрыты специальным маслом, чтобы снизить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, а также пропитаны огнебиозащитным составом, – рассказали в мэрии.

Кроме того, уже подписан второй муниципальный контракт на создание еще трёх скульптур: Садко, Коловрат и Александр Невский. Эти работы также украсят сквер на улице Театральной, добавляя ему особого колорита и исторической значимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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