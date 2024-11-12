Аренда жилья в Иркутске подорожала за год более чем на 30%

Город занимает 11 место в России по стоимости аренды квартир. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Иркутск вошел в двадцатку городов России по стоимости аренды – с октября 2023 года она выросла на 31%. По этому показателю столица Приангарья поддерживает национальный тренд – среднероссийская динамика чека – +27,2%.

Снизились ставки только в Белгороде: -12,1%.

В Москве за год ставки поднялись на 22,5%, в Подмосковье – на 18,2%, в Петербурге – на 26,9%.

«Рост ставок аренды продолжается, и в декабре мы, скорее всего, тоже увидим положительную динамику в большинстве городов. В январе возможно некоторое «проседание», а потом восхождение кривой роста продолжится, – прогнозирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Этому способствуют объективные факторы, и прежде всего недоступность ипотеки. Раньше льготная ипотека помогала людям решить свой жилищный вопрос, а теперь ее отсутствие толкает их в сектор аренды, что разгоняет спрос и цены на этом рынке».