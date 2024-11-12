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Роснефть прокомментировала слухи о планах РФ объединить ключевые нефтяные компании

Роснефть прокомментировала слухи о якобы готовящейся консолидации активов российской нефтяной отрасли с прямым намеком на намерение «Роснефти» поглотить основных игроков отечественной нефтянки, назвав их «беспрецедентным потоком сообщений».

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Напомним, что в субботу издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сообщила, что власти РФ изучают возможность поглощения ЛУКОЙЛа и Газпром нефти со стороны Роснефти.

«Небольшая проблема заключается в том, что предполагаемые намерения не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике», — отмечается в сообщении Роснефти.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что «сделка» по приобретению Роснефтью ЛУКОЙЛа и, возможно, Газпром нефти, о которой сообщалось в WSJ на выходных, не имеет смысла.

– Она не решит проблем, которые якобы оправдывают ее, например, сбыт нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке, при этом налагая вполне реальные издержки и риски, как и любое мегаслияние, – подчеркнули в БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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