Ингосстрах Банк повышает доходность вкладов до 22,8% годовых

С 11 ноября 2024 года Ингосстрах Банк увеличивает доходность вкладов.

Наибольший доход предлагается по вкладу «Карамель» без пополнения и снятия – 22,8% годовых. Ставка действует при оформлении депозита на год с выплатой процентов в конце срока. Также до 22,4% годовых увеличилась ставка при оформлении депозита на 6 месяцев. Вклад доступен новым клиентам и всем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка.

По вкладу «Классический» на сроках в 1,5 и 2 года ставки выросли на 10 и 10,1 процентного пункта и достигли 20% и 20,15% годовых соответственно. Максимальная ставка по вкладу «Классический» составляет 21,6% годовых при оформлении на год с выплатой процентов в конце срока. Депозит открывается без опций снятия и пополнения.

При оформлении подписки «Инго Плюс» можно получить дополнительную выгоду от срочных рублевых вкладов в Ингосстрах Банке: до 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам банка от 30 000 ₽ в месяц. Дополнительный доход начисляется Ингорублями на бонусный счет программы лояльности «Ингосстрах Бонус», которую совместно реализуют Инго Экосистема и Ингосстрах Банк.