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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 17,8 млрд рублей.

Активы банка за 9 месяцев выросли с 686 млрд рублей до 772,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка – увеличились с 90 до 98,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2024 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU), рейтинговое агентство НКР – подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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