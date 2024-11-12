Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 17,8 млрд рублей.

Активы банка за 9 месяцев выросли с 686 млрд рублей до 772,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка – увеличились с 90 до 98,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2024 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU), рейтинговое агентство НКР – подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».