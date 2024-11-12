«В Москве, видимо, не понимают: у нас газа нет». Девелопер – о новых энерготарифах

Новые нормы энергопотребления, которые озвучила ФАС, вызвали в Иркутской области эффект разорвавшейся бомбы. Народ бурно обсуждает, как будет жить дальше, областное правительство предупреждает, что счета за электричество вырастут в разы, и пишет письма в Белый дом. До введения новых норм осталось всего полтора месяца. Что думают о новых лимитах энергопотребления профессиональные девелоперы, работающие на загородном рынке? Дмитрий Кузнецов, руководитель компании MetaEstate, которая реализовала поселок «Патроны Парк», а сейчас ведёт строительство поселка «Кандинский», считает ситуацию «революционной».

О новых лимитах и влиянии на рынок ИЖС: «Ситуация революционная»

«Лимиты хорошие, но не для нас, а для тех регионов, где есть газ, – говорит Дмитрий Кузнецов. – Если его нет, то такие лимиты, мягко говоря, не подходят. В Москве, видимо, не понимают, что у нас другая ситуация. Они в центре, топятся газом, поэтому для них эти лимиты прекрасны, но для нас – совершенно не подходят. Чтобы их внедрять, надо сначала магистральный газ сделать».

По мнению руководителя MetaEstate, новые нормы энергопотребления негативно отразятся на развитии рынка ИЖС. «Посмотрите, в регионах, где нет газа и дорогое электричество, не строится столько загородного жилья, сколько у нас. Сейчас все, кто в Хомутово понастроил себе таких домов, которые «топят» воздух, окажутся, мягко говоря, неспособны платить за электричество. Будет «полуреволюционная» ситуация: просто никто платить не будет. И попробуйте их отключить», – предупреждает Дмитрий.

Губернатор Иркутской области уже написал письмо с обращением к федеральным властям о том, что лимиты надо поднять. «Поддерживаю, – комментирует Дмитрий Кузнецов. – Только надо поднимать не до 9 тыс., как предлагает губернатор. Лимит для нашего региона должен быть выше».

О «серых майнерах» и экологии: «Пострадают люди, а не майнеры»

На «серых майнерах», как говорит девелопер, новые нормы вряд ли как-то скажутся. «Серым майнерам всё равно: они деньги зарабатывают. Просто у них себестоимость будет чуть выше – и всё. Они не пострадают. А вот люди, у кого на нормальное отопление денег не хватит, окажутся крайними».

Возможно, новые нормы потребления заставят людей делать печки, ставить котлы, жечь пеллеты. Но тогда придется попрощаться с экологией, считает Дмитрий: «Будем дышать дымом и гарью».

О загородных посёлках: «Наши дома вписываются в тариф»

По словам девелопера, цивилизованная застройка загородного жилья априори предусматривает, что дома строятся энергоэффективными. И профессиональные девелоперы на этом не экономят.

«Дома в посёлке «Кандинский» по Байкальском тракту, которые мы строим с полным пакетом энергоэффективности (рекуператор и тепловой насос), – поясняет Дмитрий, – вписываются даже в этот условно «революционный», сомнительный и неадекватный лимит 6000 Квт/ мес.».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что сокращение лимитов электроэнергии направлено в первую очередь на выявление «серых» майнеров, сокращение перекрестного субсидирования, а также стимулирование энергоэффективности. С 1 января 2025 года максимальное значение первого «льготного» диапазона определено для всей страны на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне.

Напомним, что в Иркутской области с 1июля 2024 года действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию:

до 25 000 кВт·ч (первый диапазон, 1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности);

от 25 001 до 25 010 кВт·ч (второй диапазон, 2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности);

свыше 25 010 кВт·ч (третий диапазон, 4,9 руб. на любой территории).

В большинстве регионов РФ дифференцированные энерготарифы начали действовать раньше, чем в Иркутской области. В 53 субъектах РФ их ввели уже с 1 января 2024 года.