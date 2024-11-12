«Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил новогоднюю акцию с главным призом 1 миллион рублей

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - АТБ) запустил акцию «Новогодняя» с главным призом 1 миллион рублей* и еще 20 денежными призами по 100 000 рублей среди клиентов, оформивших кредит или вклад во время проведения акции. Акция продлится с 8 ноября до 31 декабря 2024 года включительно.

Чтобы стать участником акции и претендентом на приз, необходимо в период с 8 ноября по 31 декабря заключить договор потребительского кредита по тарифным планам «Кредит наличными» или «Лояльный» на сумму от 300 тысяч рублей или открыть договор вклада на сумму от 300 тысяч рублей (или на сумму, эквивалентную 300 тысячам рублей по курсу Банка России на дату открытия вклада, при оформлении депозита в китайских юанях) в рамках действующей линейки вкладов АТБ, за исключением вклада до востребования.

Призовой фонд включает:

10 призов по 100 000 рублей для вкладчиков;

10 призов по 100 000 рублей для заемщиков;

1 главный приз в размере 1 000 000 рублей для вкладчика или для заемщика.

Определение призеров состоится не позднее 15 января 2025 года с помощью генератора случайных чисел. Список выигравших будет размещен на официальном сайте банка, также банк дополнительно проинформирует каждого призёра индивидуально. Выплата приза будет осуществлена не позднее 31 января 2025 года.

Каждый участник имеет право на получение только одного приза вне зависимости от количества заключенных договоров вклада или кредитования.

Для соблюдения условий акции оформленный в рамках акции кредитный договор должен быть действующим на дату определения призеров, а договор вклада не должен быть досрочно расторгнут до даты выплаты приза. Также для заемщиков обязательным условием участия в акции является отсутствие просроченной задолженности в банке по любому договору потребительского кредита в течение всего периода проведения акции и на момент определения победителей акции.

Получить подробную информацию об акции «Новогодняя», об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно по ссылке.

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*Здесь и далее по тексту новости с информацией о размерах каждого приза указаны суммы призов после удержания НДФЛ по ставке 35% в соответствии с требованиями НК РФ.