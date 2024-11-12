Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки до 22%

С 12 ноября Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на сроки до года.

– Ставка по Альфа-Вкладу на 9 и 12 месяцев — 22% для всех клиентов. Максимальная ставка действует также по вкладу на полгода, – говорится в сообщении банка.

Напомним, 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила депутатам смысл денежно-кредитной политики регулятора, отметив, что это «не прихоть ЦБ, а неизбежная реакция на ситуацию в экономике». Выступая в Госдуме, она заявила, что Центробанк не намерен «делать никаких скидок» для достижения таргета инфляции в 4%. Государству и экономике, по ее словам, необходимо пересмотреть стратегии и направить ресурсы на приоритетные направления. И, в конце концов, это окупится.