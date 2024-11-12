В Альфа-Банке лучшие касса и чат-бот для эквайринга

Сразу два проекта Альфа-Банка получили награду от оргкомитета программы и форума Digital Leaders Retail & Service.

Проект Альфа-Касса стал лучшим в номинации «Трансформация года, категории: Финансы, Банковские услуги», а проектом чат-бот технической поддержки торгового эквайринга – лидер в номинации «Чат-бот года, категории: Финансы, Банковские услуги».

Альфа-Касса совмещает в себе функции онлайн-кассы и эквайринга для приема платежей любым удобным способом: банковскими картами, наличными, СБП и даже сервисом для оплаты покупок по частям.

Чат-бота «Альфа – технический помощник эквайринга» для торговых точек с терминалами оплаты оказывает быструю и эффективную помощь в решении технических вопросов бизнеса. Он помогает улучшать качество обслуживания клиентов в реальном времени, направляя актуальные и понятные инструкции по использованию эквайринговых терминалов. Кроме того, чат-бот подскажет как устранить ошибки, выдаваемые терминалом, или выдаст подсказки о кодах-ответах, отображенных на чеках.

Digital Leaders Retail & Service – это ежегодное событие, позволяющее выявить лучшие проекты цифровой трансформации лидеров ритейла и сервиса в рамках Премии в области качества продукта и сервиса «Выбор потребителей»-2024.