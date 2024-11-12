В Альфа-Банке лучшие образовательные проекты для предпринимателей по теме комплаенс

Альфа-Банк второй год подряд стал победителем премии «Комплаенс-2024».

Команда Альфа-Банка победила в номинации «Лучшее Ed-Tech решение в бизнес-образовании по комплаенс-тематики для предпринимателей» ежегодной премии «Комплаенс 2024», которая проводится Институтом комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.

Экспертный совет премии высоко оценил образовательные курсы Альфа-Банка по ФЗ 115. Курсы «Самое важное о 115-ФЗ» и «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ» помогли сотням тысяч предпринимателей.

С 2011-го каждый год Экспертный совет премии награждает лучших в комплаенсе — комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.

«Мы всегда стремимся сделать жизнь предпринимателей легче, а их бизнес – эффективнее. Знание базовых правил по 115 ФЗ помогает бизнесу правильно трактовать правила закона. Мы в доступной форме даем практические рекомендации, которые позволяют значительно снизить риски применения мер по 115-ФЗ. Эксперты банка помогают предпринимателям разобраться в требованиях закона, а самим предпринимателям остается успешно развивать бизнес», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса.