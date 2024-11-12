Денис Осин третий раз подряд возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин возглавил рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП от делового журнала «Банковское обозрение» третий год подряд. В итоговый рейтинг вошли 14 руководителей/кураторов направления клиентской работы с малым и средним предпринимательством. Эксперты оценивали стаж, опыт работы на банковском рынке и в сегменте МСП, результаты работы, медийную активность и участие в профильных объединениях.

Также важными критериями стали прирост числа клиентов и количества выданных кредитов. Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

«Мы всегда считали, что малый бизнес очень важен и поэтому не только даем предпринимателям финансовую поддержку, но и создаем комфортную среду для их развития. Так, благодаря Фонду немалого бизнеса мы даем предпринимателям деньги на рекламные кампании, запустили образовательную онлайн-платформу «Курс». В этом году мы проведем 50 масштабных бизнес-нетворкингов Альфа-Конфа по всей России. Мы развиваем лучшую на рынке программу лояльности и предлагаем самые передовые бесплатные сервисы на основе ИИ. Мы планируем и дальше поддерживать предпринимателей и рады, что они выбирают нас», — прокомментировал свою награду Денис Осин.

Рейтинг составлен медиапроектом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром», вручается ежегодно.