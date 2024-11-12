Примсоцбанк возобновляет акцию «Переведи пенсию и получи 2000 рублей»

С 7 ноября 2024 по 30 апреля 2025 года за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей. Для участия в акции необходимо выполнить несколько условий:

Зачисление пенсионных выплат от ПФР.

Пенсионные зачисления осуществляются на карту ТП Социальный / ТП Приморец / ТП Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский».

Дата открытия карты – не ранее 1 ноября 2024 года.

По карте совершено не менее одной транзакции на сумму не менее одной тысячи рублей.

Клиент не получал пенсию в Банке с 1 января по 1 ноября 2024 года.

Выплата в 2000 рублей придёт на счёт клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований.

Акция проводится во всех подразделениях Банка. Подробности акции вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.