Примсоцбанк выдал с начала 2024 года более 4 000 ипотеччных займов

Классические ипотечные кредиты не теряют своей актуальности и пользуются стабильным успехом у клиентов Примсоцбанка – за 2024 год специалисты финансового учреждения выдали более 4 000 таких займов на общую сумму более 10 млрд рублей.

Такие кредиты предоставляются для приобретения самого разного жилья – например, квартир, комнат, домов, – но объединяет их одно – в качестве залогового имущества банк принимает приобретённое жильё. При оформлении такого ипотечного кредита в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, а сама программа доступна для индивидуальных предпринимателей, cамозанятых и собственников бизнеса.

Также заёмщикам доступны:

• Сумма кредита от 300 тыс. до 50 млн рублей.

• Первоначальный взнос от 20%.

• Срок кредита от 1 до 25 лет.