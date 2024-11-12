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Примсоцбанк выдал с начала 2024 года более 4 000 ипотеччных займов

Классические ипотечные кредиты не теряют своей актуальности и пользуются стабильным успехом у клиентов Примсоцбанка – за 2024 год специалисты финансового учреждения выдали более 4 000 таких займов на общую сумму более 10 млрд рублей.

Такие кредиты предоставляются для приобретения самого разного жилья – например, квартир, комнат, домов, – но объединяет их одно – в качестве залогового имущества банк принимает приобретённое жильё. При оформлении такого ипотечного кредита в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, а сама программа доступна для индивидуальных предпринимателей, cамозанятых и собственников бизнеса.

Также заёмщикам доступны:

•   Сумма кредита от 300 тыс. до 50 млн рублей.
•  Первоначальный взнос от 20%.
•  Срок кредита от 1 до 25 лет.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxwsf7vQ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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