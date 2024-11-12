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Мобильный банк Альфа-Онлайн получил премию Best for Life Design Award

Эксперты назвали веб-дизайн Альфа-Онлайн лучшим в номинации Digital Design премии Best for Life Design Award.

Экспертное жюри конкурса отметило дизайн и функциональность Альфа-Онлайн как наиболее удобного веб-сервиса для массового пользователя, помогающего решать задачи ежедневного управления личными средствами. Кроме того, жюри оценило самостоятельность Альфа-Онлайн: его не нужно скачивать, он не зависит от внешних мобильных платформ.

Премия Best for Life Design Award 6 лет подряд объединяет представителей дизайна, девелопмента и бизнеса и означает признание за вклад в развитие лучших решений для жизни в сфере дизайна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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