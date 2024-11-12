Солид Банк сообщил о повышении ставок по накопительным счетам

С 11 ноября Солид Банк повысил процентные ставки по большинству своих предложений по вкладам для частных лиц. Изменения коснулись вкладов: «Золотая осень», «Перспективный», «Стабильный процент», «Солидный», «ВЕСЬ МИР», «VIP», а также накопительного счета «Солидная копилка».

– Вкладчики получают возможность размещать свои денежные средства на еще более привлекательных условиях и получать большую доходность. Каждое из предложений разработано под индивидуальные цели, стратегию накопления, потребности вкладчика. Рекомендуем вам учитывать эти нюансы при выборе. И смотреть не только на итоговую доходность, но и на опциональность, – говорится в сообщении банка.

Самым доходным остается долгосрочное предложение на 2 года (730 дней) – фирменный вклад «Солидный». Где минимальная гарантированная процентная ставка с учетом капитализации достигла значения 21,480% годовых.

Базовая процентная ставка по вкладу лестничная: 19% годовых – первые 365 дней, 17% годовых – с 366 по 730 день. Открытие возможно при сумме всего от 30 000 рублей. В течение первых 100 календарных дней (включительно) допускается пополнение, сумма взноса не ограничена.

Клиенты могут расторгнуть договор вклада досрочно на льготных условиях через 365 дней:

• Досрочное расторжение в период с 366 дня – проценты начисляются за период с 1 по 365 день (включительно) по ставке 19,00%. В случае расторжения до 365 дня включительно, выплата производится по ставке вклада «До востребования». Полные условия вклада можно найти по ссылке.

Ещё одно долгосрочное предложение – двухлетний вклад с тремя периодами льготного досрочного закрытия – «Перспективный» по ставке 19% годовых. Рекомендуем тем, кто только начинает изучать долгосрочные сберегательные инструменты. И хочет иметь план «Б» на непредвиденный случай.

Льготное досрочное закрытие с частичным сохранением процентов возможно по следующему принципу:

• Досрочное закрытие вклада в периоде 91-181 дней (включительно) по ставке 15% годовых за 1-90 день.

• Досрочное закрытие вклада в периоде 182-365 дней (включительно) по ставке 14% годовых за 1-181 день.

• Досрочное закрытие вклада в периоде 366-729 дней (включительно) по ставке 15,5% годовых за 1-365 день. Подробнее.

Условия по краткосрочному вкладу «Стабильный процент» также порадуют! Теперь это 20% годовых на 180 дней. А вот сумма вклада осталась прежней: от 50 000 рублей до 5 млн рублей.

Короткий срок, высокий процент и возможность пополнения в течение первых 30 дней – основные фишки этого вклада Солид Банка. Успевайте заключить договор вклада на очень приятных условиях сейчас – заявка на консультацию по ссылке.

Сезонный вклад «Золотая осень» – это самое короткое сберегательное предложение. Срок вклада всего 91 день. Но получить хорошую доходность позволяет базовая ставка 20,5% годовых. Однако, вкладчик может повысить ставку до 21,5% годовых при условии подключения программы нашего партнера СК БКС «Страхование жизни» на выбор (Программы ИСЖ «Стратегия максимального роста» / СЖ «Кэшбэк» / СЖ «Гарантированный доход»). Необходимо ознакомиться с условиями вклада по ссылке.

Выше стали ставки и по эксклюзивным вкладам Солид Банка: «ВЕСЬ МИР» и «VIP».

Вклад «VIP» – годовой вклад для серьезного капитала и не менее серьезного дохода. Минимальная сумма открытия вклада – от 5 000 000 рублей. А ставка поднялась до значения 20,5% годовых. В рамках этого предложения тоже предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада с частичным сохранением процентов: через 200 дней по ставке 19% годовых за 1-200 дни нахождения средств на счете вклада. Подробнее здесь.

Ставка по вкладу «ВЕСЬ МИР» для пользователей международного пакета карт «ВЕСЬ МИР» повысилась до 22% годовых. Важно отметить, что этот вклад возможно открыть всего от 1 рубля! Условия.

По всем вкладам для частных лиц, кроме сезонного вклада «Золотая осень», доступна автоматическая пролонгация на аналогичный срок. Осуществляется на условиях, действующих на момент пролонгации.

Лояльнее стали и условия накопительного счета «Солидная копилка» с ежедневной выплатой процентов на остаток. Процентная ставка и условия выплаты процентов точно порадуют клиентов. Сейчас ставка – 15% годовых. И это для всех клиентов, без дополнительных требований!

Открытие счета доступно всего от 10 000 рублей, эта сумма является неснижаемым остатком по счету. Максимальная сумма для хранения на счете для начисления процентов стала выше, теперь до 15 000 000 рублей. Это одно из преимуществ предложения. Подобные условия по максимальной сумме среди Банков встречаются редко.

Самое главное – проценты выплачиваются к сумме остатка денежных средств на счете ежедневно, а не в конце месяца, как в большинстве предложений по накопительным счетам на финансовом рынке. При наличии на счете суммы от 10 000 рублей до 15 000 000 рублей. При досрочном закрытии накопительного счета по инициативе клиента, выплаченные проценты сохраняются.

Важная опция – возможность расходных операций без ограничений, при условии сохранения неснижаемого остатка. Именно это позволяет в любой момент воспользоваться денежными средствами. Подробнее.

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