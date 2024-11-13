В гармонии с собой и миром. В Иркутске пройдет форум WOMAN LIFE BALANCE

В преддверии Нового года, 11 декабря, в БайкалБизнесЦентре пройдет форум для женщин WOMAN LIFE BALANCE. Ведущие эксперты и практики в области бизнеса, психологии, здоровья, красоты соберутся в одном месте, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. «Женщина многогранна, – подчеркивают организаторы, – она может управлять бизнесом, быть многодетной матерью, заниматься любимым делом и увлекательным хобби. Главное – баланс». Портал SIA.RU узнал подробности о событии.

Что ждет участниц?

WOMAN LIFE BALANCE – это обучение, мощный нетворкинг, полезные коллаборации, а также маркет, где будут представлены компании с полезными для здоровья и красоты товарами и услугами.

«В мире неопределенности, хаоса и информационного шума женщина вынуждена принимать важные решения по воспитанию детей, участвовать в финансовых вопросах и планировании, строить отношения, быть здоровой и выглядеть на все 100%, – говорят организаторы форума. – При всем при этом ей хочется самореализации: заниматься любимым делом, быть полезной обществу, стать заметной, завоевать доверие и успех».

На форуме каждая участница получит важную и ценную информацию в таких сферах как эффективное управление своим временем и ресурсами, развитие психологической устойчивости и уверенности в современных условиях, самооценка и самоценность, забота о себе, здоровье и питание, сексуальность, красота, антиэйдж, стиль женщины, подготовка к выступлениям и навыки ораторского мастерства. Участницам расскажут, как распоряжаться своими финансами, правильно продавать свои услуги и позиционировать себя, как создавать здоровую коммуникацию с близкими, строить гармоничные отношения с мужчиной и детьми, как реализовать свой потенциал и дело мечты.

Для кого этот форум?

Форум WOMAN LIFE BALANCE создан для всех женщин, ищущих гармонию в жизни и желающих понять, как их потребности и желания могут быть встроены в повседневный ритм жизни, где между «надо» и «срочно» есть «хочу» и «все в балансе».

«Мы понимаем, что каждая из нас сталкивается с уникальными вызовами, будь то карьерные амбиции, забота о семье, личностное развитие или здоровье. Это мероприятие станет ярким светом для тех, кто ищет ответы на вопросы о том, как поддерживать баланс между разными сферами и оставаться счастливой», – комментируют организаторы.

На форуме вы найдете поддержку и вдохновение, если вы:

Карьеристка, стремящаяся к успеху . Если вы погружены в работу и вам трудно находить время для себя, эксперты поделятся методами, которые помогут справляться со стрессом и находить моменты для отдыха и восстановления.

. Если вы погружены в работу и вам трудно находить время для себя, эксперты поделятся методами, которые помогут справляться со стрессом и находить моменты для отдыха и восстановления. Женщина-предприниматель , которая ежедневно находится в многозадачности и принимает важные решения.

, которая ежедневно находится в многозадачности и принимает важные решения. Мама и жена, желающая уделить больше времени себе . Если семья занимает все ваше время и внимание, а вы мечтаете о развитии и общении с подругами, вы услышите вдохновляющие истории женщин, которые нашли баланс.

. Если семья занимает все ваше время и внимание, а вы мечтаете о развитии и общении с подругами, вы услышите вдохновляющие истории женщин, которые нашли баланс. Женщина, ищущая поддержку и вдохновение . Если вам кажется, что «все из рук валится», и вы хотите перезагрузиться, на форуме вы найдете единомышленниц, которые так же, как и вы, стремятся к гармонии.

. Если вам кажется, что «все из рук валится», и вы хотите перезагрузиться, на форуме вы найдете единомышленниц, которые так же, как и вы, стремятся к гармонии. Творческая натура , которая хочет раскрыть свои таланты, но не знает, как это совместить с повседневными обязанностями. Мы обсудим, как сохранить вдохновение и энергию для любимого занятия.

, которая хочет раскрыть свои таланты, но не знает, как это совместить с повседневными обязанностями. Мы обсудим, как сохранить вдохновение и энергию для любимого занятия. Каждая женщина, которая хочет быть услышанной.

К какой бы категории вы ни относились, организаторы женского форума уверены: WOMAN LIFE BALANCE станет вашим стартом для построения гармонии с собой и окружающим миром.

Как принять участие?

Узнать подробнее о программе форума можно на сайте https://womanlifebalance.tilda.ws/.

А забронировать билет – по телефонам: 89500777755, 89994200640, 89041513311.

18+

В ЦИФРАХ

Форум WOMAN LIFE BALANCE – это:

20 спикеров из разных сфер,

из разных сфер, более 8 часов практики и реальных кейсов,

практики и реальных кейсов, более 100 участниц в возрасте 25+

Организатор мероприятия: ИП Цевкун К.С. Реклама. erid:2VfnxvX9UHN ООО РЦ "Информресурс".