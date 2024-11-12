Альфа-Банк открыл пространство для начинающих предпринимателей в РЭУ им. Плеханова

В учебно-проектной лаборатории «Управление развитием бизнеса» от Альфа-Банка студенты на реальных кейсах обучаются предпринимательству, находят единомышленников и воплощают в жизнь бизнес-идеи.

Эксперты Альфа-Банка познакомят студентов с современными трендами и инструментами для запуска стартапов, поделятся уникальными знаниями в вопросах аналитики и исследования рынка, финансового планирования, маркетинга и позиционирования. Расскажут, как правильно работать с гипотезами и запускать пилоты.

«Мы в Альфа-Банке уверены, что инвестирование в образование и развитие молодых предпринимателей — это инвестирование в будущее. Открытие пространства для начинающих бизнесменов в РЭУ им. Г. В. Плеханова — это уникальная возможность для студентов получить практический опыт, познакомиться с экспертами рынка и реализовать свои идеи. Мы рады стать частью этого проекта и предоставить будущим предпринимателям доступ к нашим знаниям и ресурсам», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Лидеры рынка будут проводить профильные лекции, семинары, панельные дискуссии и другие мероприятия для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Также эксперты готовы оказать менторскую поддержку начинающим предпринимателям, помочь раскрыть потенциал через практические проекты.

«Плехановский университет — вуз с богатой историей и высокими позициями в престижных мировых и отечественных рейтингах, который всегда стремится к совершенствованию образовательных программ и внедрению инноваций. И наш индустриальный партнёр Альфа-Банк играет немаловажную роль в профессиональном развитии студентов, в частности инициировал открытие в университете пространства для начинающих менеджеров. Студенты получат уникальную возможность принять участие в многочисленных проектах на площадке аудитории: мастер-классах, хакатонах и кейс-чемпионатах», — отметила проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Екимова.